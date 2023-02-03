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ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة بتهمة الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
12:11 م | الجمعة 03 فبراير 2023
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

كشفت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية متخذاً من دائرة قسم شرطة عابدين مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

تفاصيل الواقعة

وحسب بيان وزارة الداخلية، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تردده على المنطقة المشار إليها، وبحوزته مبالغ مالية وعملات محلية وأجنبية، وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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بقلم محمد بركات ومحمد سعيد الشماع