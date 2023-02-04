«التجارة»: تباين أسعار الحبوب عالميا في 2022 بسبب المعوقات اللوجيستية

قال تقرير صادر عن وزارة التجارة إن أسعار الحبوب شهدت تباينا خلال العام الماضي، مقارنة بعام 2021، وأظهر التقرير الصادر تحت عنوان «اتجاهات أسعار أهم السلع العالمية» أن أقصى انخفاض كان في سعر الأرز الفيتنامي بنسبة 9.3%، ليصل إلى 404.5 دولار للطن، مقارنة بـ 446.3 دولار في 2021.

وجاء في المرتبة الثانية الأرز التايلاندي الذي تراجع بنسبة 4.6%، وهو ما حدث نتيجة تراجع عروض الأسعار في معظم الدول الآسيوية المصدرة بسبب ضعف التبادل التجاري مع استمرار المعوقات اللوجيستية وارتفاع تكاليف الشحن، التي حدت من زيادة المبيعات.

أسعار القمح والذرة

ورصد التقرير ارتفاع بعض أسعار الحبوب والتي كان على رأسها القمح الأمريكي بنسبة 35.6% ليصل إلى 381.9 دولار للطن خلال 2022، مقارنة بـ 281.6 دولار للطن في عام 2021، تلاه ارتفاع سعر الذرة بنسبة 23.6%، ونقل التقرير عن منظمة الأغذية والزراعية «فاو» أن تلك الزيادة جاءت نتيجة محدودية الإمدادات في أسواق الحبوب الخشنة، موضحا أنه على الرغم من التوقعات بزيادة الإنتاج، إلا أن استمرار نمو الاستهلاك سيؤدي إلى تخفيض المخزون وزيادة الأسعار.

وأرجع التقرير ارتفاع سعر الذرة إلى عدة عوامل تمثلت في ارتفاع الطلب في الأرجنتين، مع نقص الإمدادات المتاحة، وتأخر أعمال الحصاد تزامنا مع انخفاض المخزون في الولايات المتحدة، وتراجع الإنتاج في الاتحاد الأوروبي في ظل استمرار الطلب القوى المرتبط بتوجهات أمريكا نحو خفض الزراعات، وارتفاع المشتريات من الصين لاستخدامه كعلف حيواني، بجانب تراجع الإنتاج في أوكرانيا، وانخفاض المخزون لدى كبار مصدري الذرة.

وقال التقرير إن ارتفاع أسعار البترول والأنباء المرتبطة بإمكانية استخدام الذرة في الولايات المتحدة لزيادة استخدام الإيثانول خلال فصل الصيف في دعم عمليات الشراء الجديدة، وتوقع أن تتسبب ظروف الطقس الجاف في البرازيل والتأخير في زراعة الذرة بالصين في خسائر إنتاجية كبيرة للمحصول الاستراتيجي.

وذكر التقرير أن ارتفاع سعر القمح العام الماضي كان يرجع إلى الطلب القوي، وسط محدودية الإمدادات، خاصة القمح ذو الجودة الأعلى في الدول المصدرة الرئيسية مثل منطقة البحر الأسود، ما يعكس حالة الغموض الخاصة بالتغييرات المحتملة في تدابير التصدير التي قد يطبقها الاتحاد الروسي والقيود على موانئ أوكرانيا.