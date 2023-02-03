إصابة شاب بجروح وكسور إثر سقوطه من شرفة منزله في بورسعيد

أصيب شاب مساء اليوم الجمعة، إثر سقوطه من أعلى شرفة منزله إلى عمارة تحت الإنشاء مهجورة بجوار المنزل بحي الشرق ببورسعيد، في ظروف غامضة وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

نقل المصاب إلى المستشفى

تلقى اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من الدكتور مصطفى شعبان رئيس فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، يفيد بوصول عن طريق سيارة الإسعاف إلى مستشفى السلام «ف.م .م.م»، 23 سنة مصاب بجرح قطعي بالوجه 10 سم واشتباه كسر بالقدم اليمنى واشتباه كسر بالعمود الفقري.

الشاب سقط في ظروف غامضة

تبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد، أن الشاب سقط من أعلى منزله بجوار عمارة مهجورة تحت الإنشاء بشارع ممفيس بحي الشرق في ظروف غامضة

وأمرت النيابة العامة باستكمال التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث وإذا الشاب قد سقط بعد أن اختل توازنه أم وجود شبهة جنائية في سقوطه.