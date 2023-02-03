خريطة انقطاع الكهرباء غدا في بورسعيد.. اعرف المواعيد

أعلن مجلس مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، عن قطع الكهرباء غدًا عن عدد من المنشآت والمناطق السكنية لأعمال الصيانة بدًأ من السبت لمدة 4 ساعات ونصف.

انقطاع الكهرباء 4 ساعات ونصف

وأوضح مجلس مدينة بورفؤاد في بيان صحفي، بأنه سيتم قطع الكهرباء لأعمال الصيانة لموزع كهرباء «بورفؤاد الجديدة»، بدءا من غداً السبت، من 9 ونصف صباحاً حتى الساعة 1 ظهراً.

وأكد البيان أنه سيتم فصل التيار الكهربي بناء على ما ورد إلينا من شركة الكهرباء، حيث سيتم فصل التيار الكهربي عن عدد من الأماكن.

مناطق ينقطع بها الكهرباء

وقال البيان إن المناطق التي تنقطع عنها المياه هي كل من:.

- مستشفى الحياه بورفؤاد

- التأمين الصحي الشامل

- البنوك وتضم البنك الأهلي - بنك مصر - بنك القاهرة - بنك إسكندرية - بنك CIB.

- قسم ثاني جنوب المقابر - السنترال - مكتب بريد الهيئة.

- الصرف الصحي وهي العبور.

- محطة رفع مياه قناة السويس.

- محطة وقود الحي.

- محطة وقود الباشا الأمل.

- محطة وقود التفريعة أى لهيطة.

- الأفران ( فرن الأمل - فرن الحي - فرن الكومبراتيف - فرن الشرطة - فرن التحرير- فرن الهلال - فرن المعاشات - فرن ناصر)

المناطق السكنية (مساكن أشتوم الجميل - الاستثمار - شباب المدينة - أبراج شارع الجمهورية - مساكن شارع الجيش - منطقة مساكن قناة السويس بجوار مسجد الوهاب - مسجد الخلفاء - مساكن المعاشات جنوب المقابر - مساكن الشحن والتفريغ).