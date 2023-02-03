عاجل.. إصابة 3 أشخاص بينهم أب ونجله في حادث تصادم بالبحيرة

استقبلت قبل قليل، مستشفى أبو المطامير بمحافظة البحيرة 3 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة من الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وأخرى أمام قرية عصام بدائرة المركز وحرر محضر بالواقعة.

إصابة 3 أشخاص في حادث بالبحيرة

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة أبو المطامير يفيد وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وأخرى، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بينهم أب ونجله، وجرى نقلهم إلى مستشفى أبو المطامير العام لتلقى العلاج وحرر محضر بالواقعة.

أسماء مصابي حادث التصادم

أسفر حادث التصادم عن إصابة كل من «محمد. ح. ك »، 16 سنة، مقيم أبو المطامير، مصاب باشتباه نزيف بالمخ، و«منصور م ع »، 60 سنة، مقيم أبو المطامير، مصاب بتهتك بالرئة واشتباه نزيف بالمخ، « يوسف م م» 15 سنة، مصاب باضطراب بدرجة الوعى وكدمات متعددة بالجسم.

ونُقل المصابين جميعاً إلي مستشفى أبو المطامير العام لتلقي العلاج وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيق.