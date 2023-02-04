البحرية البرازيلية تغرق حاملة الطائرات السابقة «ساو باولو» في الأطلسي

أغرقت البحرية البرازيلية، حاملة طائراتها السابقة «ساو باولو» في المحيط الأطلسي بعد منعها من دخول المياه بسبب خطر جنوحها، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وكانت حاملة الطائرات البرازيلية السابقة «ساو باولو» تستخدم من قبل الأسطول الفرنسي على مدار 37 عاما تحت اسم «فوش» وتم بناؤها في أواخر الخمسينات من القرن الماضي في فرنسا،.

وجاء إغراق البحرية البرازيلية لحاملة الطائرات السابقة «ساو باولو» الفرنسية الصنع، رغم مخاوف بيئية. وكانت السلطات في البرازيل، اشترت حاملة الطائرات في عام 2000 مقابل 12 مليون دولار، وغيرت اسمها إلى «ساو باولو».

وكانت وزيرة البيئة البرازيلية، مارينا سيلفا، طلبت في وقت سابق عدم إغراق حاملة الطائرات «ساو باولو»، فيما ردت البحرية، أن ليس أمامها خيار سوى إغراق السفينة داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة للبرازيل، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية في نسختها باللغة الإنجليزية.

غرق حاملة الطائرات السابقة «ساو باولو» على بعد 350 كيلومترًا من الساحل

وقالت البحرية البرازيلية، إن «ساو باولو» غرقت على بعد 350 كيلومترًا من الساحل وعلى عمق حوالي 5000 متر، مشيرة إلى أن الموقع بعيد عن مناطق حماية البيئة وخال من كابلات الاتصال تحت البحر.

وشاركت حالمة الطائرات البرازيلية السابقة «ساو باولو» قبل الشراء، في التجارب النووية الفرنسية بالمحيط الهادئ في الستينيات، وأدت مهام في دول إفريقية والشرق الأوسط ويوجسلافيا السابقة.

نشطاء البيئة يدعون الرئيس دا سيلفا للتخلي عن إغراق «ساو باولو»

وكانت البحرية البرازيلية، أوضحت يوم الأربعاء الماضي، أن حاملة الطائرات السابقة «ساو باولو» خرجت من الخدمة من الستينيات كانت تطفو في البحر لمدة 3 أشهر.

وفي وقت سابق، انتقد المدافعون عن البيئة، قرار إغراق حاملة الطائرات السابقة «ساو باولو»، وحذر النشطاء من أن السفينة تحتوي أطنانا من «الأسبست» والمعادن الثقيلة، مما يؤدي إلى تلويث المياه.

ودعا نشطاء البيئة، رئيس البرازيل لولا دا سيلفا للتخلي عن الخطط إغراق حاملة الطائرات السابقة «ساو باولو»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

جدير بالذكر، أن حاملة الطائرات البرازيلية السابقة «ساو باولو» تزن 34 ألف طن ويبلغ طولها 266 مترا.