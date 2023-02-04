إلى متى يستمر سقوط الأمطار وانخفاض درجات الحرارة؟.. «الأرصاد» تجيب

انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة صاحبه سقوط أمطار غزيرة على مناطق متفرقة خلال الأيام القليلة الماضية، جعل المواطنون يهتمون بمعرفة حالة الطقس خلال الفترة المقبلة، لتعلن هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يكون الطقس باردًا في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، مائلا للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، مائلا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، باردا ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة على جنوب البلاد، ويتكوّن الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وجنوب البلاد، ويكون هناك فرصة لتكون الثلوج على قمة جبل موسى وسانت كاترين.

إلى متى يستمر سقوط الأمطار؟

وأوضحت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تشهد عددًا من المناطق سقوط أمطار اليوم السبت، تكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتكون متوسطة غدا الأحد على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وبالنسبة ليوم الإثنين والثلاثاء، فمن المتوقع أن يكون هناك فرص لسقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وتكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء على مناطق متفرقة، يصاحبها نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء.

ويستمر سقوط الأمطار على مدار يوم الأربعاء، إذ أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، يصاحبها نشاط للرياح يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، وتستمر الأمطار حتى يوم الخميس، لتكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري أيضا على فترات متقطعة.