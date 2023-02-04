«رباب» تنظم حفلات ومؤتمرات للترويج للسياحة: بعرف العالم تاريخ مصر

وُلدت بطموح ليس له حدود، فمنذ طفولتها يسألها من يقابلها «نفسك تكوني إيه وأنتي كبيرة؟»، فتجيب أن حلمها أن تصبح سيدة أعمال، وبدأت خطوات تحقيق طموحها بعد دخولها الجامعة، رحلة رباب علاء، لم تتوقف، وضربت مثالًا في التمسك بالحلم والسعي لتحقيقه، رغم الظروف والصعوبات التي واجهتها، حتى أصبحت ابنة محافظة المنيا، صاحبة شركة دعاية وتنظيم حفلات ومؤتمرات، وسيدة أعمال ناجحة، كما حلمت منذ صغرها، وأعطت مصر حقها، فروجت للسياحة المصرية في الخارج.

تخرجت رباب، في كلية التربية النوعية قسم الحاسب الآلي جامعة المنيا، تدربت بعد دخولها الجامعة على كل ما له علاقة بالحاسب الآلي والتكنولوجيا، إذ تعلمت برنامج تصميم الصور الشهير «فوتوشوب»، وأصبحت مدربة ICDL، تروي لـ«الوطن»: «دربت حوالي 60 شخصًا، وخلال 3 سنين الكلية كنت باخد كورسات، ودايمًا بنمى مهاراتي وتفكيري».

«رباب» تنشئ فريقًا للحفلات

استطاعت «رباب» مواجهة الحياة بعزيمتها، وفي العام الرابع لها بالجامعة، أنشأت فريقًا خاصًا للحفلات والدعاية، ومن هنا كانت الانطلاقة، فتولت تنظيم حفلة للفنان أحمد جمال بـ«المنيا»: «عملت أول حفلة كبيرة وضخمة في محافظة المنيا للفنان أحمد جمال، ومن هنا كانت شهرتي خاصة إن الحفلة كانت مختلفة والتصميم كان جديد».

مشاهير محافظة المنيا في حفلة واحدة

خلال شهر رمضان من عام 2018، جمعت «رباب» عددًا من مشاهير محافظة المنيا في «إيفنت» ومهرجان واحد فقط، ونجح بقوة كبيرة: «جمعت كل الناس المعروفين في المحافظة من الشخصيات العامة والبلوجرز، وبقيت بنفذه كل سنة، والناس بقت بتتابعه وتستناه».

عن طريق شركتها التي أسستها من الصفر، تروج للسياحة المصرية في الخارج، عن طريق إقامة حفلات بأماكن أثرية وحضارية تاريخية في مصر: «بنعرف العالم كله مين هي مصر».