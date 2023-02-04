انطلاق المؤتمر الصحفي للإعلان عن النسخة الخامسة لمنتدى شباب العالم اليوم

تنظم إدارة منتدى شباب العالم، اليوم السبت، مؤتمرًا صحفيًا؛ للإعلان عن النسخة الخامسة من منتدى شباب العالم.

يشهد المؤتمر الصحفي، حضور دولي موسع من ممثلي الهيئات والمؤسسات والمنظمات الدولية في مصر، مثل السفير كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوربي، لدى مصر، إيلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، اليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر، إيرك أوشلان مدير منظمة العمل الدولية في مصر، والدكتورة نصر الدين حاج الأمين ممثل منظمة الأغذية والزراعة في مصر، الدكتورة نعيمة الجاسر ممثلة منظمة الصحة العالمية في مصر، كارلوس أوليفر رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية في مصر، كريستين عراب ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، فريدريكا ميجر ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، وهبة نصير منسق برنامج الأمم المتحدة للمتطوعين في مصر، جيرمي هوبكنز ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة في مصر، جون سوليكي ممثل مفوضية اللاجئين بمصر، وأيضا مدير مكتب منظمة اليونسكو، ورئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مصر، وعدد آخر من مديري مكاتب الأمم المتحدة في مصر.

الحوار الوطني في منتدى شباب العالم

بالإضافة إلى حضور مجلس أمناء وأعضاء الحوار الوطني، وحضور رؤساء تحرير الصحف والقنوات المصرية، وعدد من كبار الإعلامين وعدد كبير من ممثلي الصحف والقنوات العربية والافريقية والأجنبية.

جدير بالذكر أنه منذ انطلاق المنتدى في نسخته الأولى عام 2017، وعلى مدار النسخ الأربع السابقة، يهدف المنتدى إلى إرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، من خلال مناقشة قضايا العالم واقتراح التوصيات وتنفيذ العديد من المبادرات والمشروعات على أرض الواقع واعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، منتدى شباب العالم في مصر كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.