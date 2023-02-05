تفاصيل ترخيص وإلغاء رخصة المحجر.. اعرف الشروط والمستندات المطلوبة

يقدم مشروع المحاجر التابع لمحافظة القاهرة، العديد من الخدمات، إذ حددت محافظة القاهرة شروط الترخيص والمستندات المطلوبة وفق قانون الثروة المعدنية وهي كالتالي:

خدمات مشروع المحاجر

الخدمات التي يقدمها مشروع المحاجر تتضمن ما يلي:

- إعداد البرامج التنفيذية لأعمال متابعة استغلال المحاجر والإشراف على تنفيذها بالتنسيق مع هيئة الثروة المعدنية.

- دراسة طلبات وعروض الهيئات والشركات في التعاقد مع المشروع بشأن استغلال الخامات الحجرية.

- التعاون مع الهيئات العلمية والمراكز البحثية لتنمية موارد الثروة التعدينية في المحافظة.

- إعداد الدراسات المقارنة في مجال استثمار الثروة المعدنية بالمحافظة والمحافظات الأخرى.

- تجميع البيانات الإحصائية عن خامات المحاجر (خامات، مواد البناء، رمال، الزجاج) داخل المحافظة وبيان كمياتها وقيمتها حسب أسعارها بالسوق المحلي والعالمي.

- الاشتراك في المؤتمرات والندوات العلمية والاطلاع على الأبحاث لرفع كفاءة العاملين بالمشروع.

- دراسة عمليات الامتداد لعقود استغلال الخامات المحجرية وفقًا للقانون الساري.

- دراسة التشريعات الحديثة في عمليات استغلال المحاجر وتعظيم العائد منها و الرقابة الفنية .

- إعداد التقارير الدورية والسنوية عن النشاط التعديني في المحافظة.

- القيام بالأعمال التنفيذية للتفتيش الفني الدوري على المحاجر والإشراف على تنفيذها وفقًا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.

- الاشتراك في لجان تحديد القوة القاهرة التي تمنع أو تحول دون تنفيذ عقود استغلال الخامات المحجرية.

- الاشتراك في التحكيم فيما ينشأ بين المرخصين من نزاعات .تكثيف المرور والحملات على الطرق ومنافذ المحافظة على مدار اليوم وإلزام قائدي المركبات بتحديد مصدر المادة المحجرية.

- إقامة نقاط لتحصيل الرسوم المقررة على المركبات المحملة بالمواد المحجرية المستخرجة من المحاجر بطريقه قانونية.

- استغلال خامات المحاجر بطريقة اقتصادية وعلمية سليمة.

- توقيع مواقع المحاجر السارية على الخرائط الرقمية.

- تقدير الإيجارات والرسوم المستحقة على عقود استغلال المحاجر ومتابعه تحصيلها.

- تقدير الإتاوات المستحقة على عقود استغلال مواد المحاجر الخاضعة لأحكام القانون رقم 198 لسنه 2014 وإبلاغ الجهات المعنية بنتيجة تقدير الإتاوات.

متابعة النشاط التعديني لعقود استغلال المحاجر على ضوء التقارير الشهرية الواردة من المرخص له وكذلك نتائج التفتيش الدوري وإصدار التعليمات اللازمة لاتباع نصوص القانون واللوائح المعمول بها .

إجراءات وشروط الترخيص

- يقوم طالب الترخيص بتحرير النموذج المعد لطلب الترخيص مرفق به المستندات والمستحقات المطلوبة طبقًا للقانون.

المستندات المطلوبة

- صورة بطاقة رقم قومي سارية.

- صورة بطاقة ضريبية بها نشاط استغلال محاجر وآخر إقرار ضريبي.

- أصل السجل التجاري مدون به نشاط استغلال محاجر ورأس المال يساوى القيمة الإيجارية للمحجر المراد ترخيصه.

- صحيفة الحالة الجنائية للأفراد.

- إيصال كهرباء أو مياه أو تليفون.

الواجبات التي يجب على المرخص الالتزام بها:

- الحفاظ على العلامات المثبتة بحدود المحجر وعدم نقلها أو العبث بها.

- عدم التشغيل خارج حدود الترخيص.

- الالتزام بتسليم السيارات المحملة بمواد محجرية لبونات الحمولة مستوفية البيانات.

- القيد بالسجل الخاص بالمحجر.

- إثبات البيانات الخاصة بالعمال والمعدات على النموذج المعد كل ثلاثة أشهر.

- سداد قيمة الإتاوة المقررة طبقًا للرفع المساحي الدوري وفي المواعيد المحددة.

- في حالة رغبة المرخص في التجديد يتم تقديم الطلب قبل انتهاء مدة الترخيص بشهرين.

حالات إلغاء الترخيص:

- عدم الالتزام بشروط الترخيص والقواعد المنظمة.

- التشغيل خارج المحجر وهدم العلامات عمداً.

- التعدي على المرافق العامة.

- التنازل للغير بدون إخطار الجهة وسداد مستحقات التنازل.

- عدم سداد مستحقات الدولة.

- إذا كان العقد صادر لشركة وتقرر تصفيتها.

- التوقف عن التشغيل لمدة 3 أشهر.

-استخدام المفرقعات بدون تصريح بالإضافة إلى الإجراء الجنائي.

الضوابط المطلوبة لنقل المواد الحجرية:

- على مالك المركبة أو قائدها عدم حمل مواد محجرية غير مرخصة وإلا يقع تحت طائلة القانون (سرقة مواد محجرية) وعقوبتها بالمادة 42 بقانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.

- يلتزم المرخص بتسليم السيارة عند خروجها من المحجر (بون الحمولة ذو العلامة المائية) صادر برسم وزارة التنمية المحلية ومدون به بيانات يجب استيفاؤها داخل المحجر.

- يجب مراعاة أن يحمل بون الحمولة (كود) للخام، و(كود) للمحافظة وعدم مغادرة المحجر قبل التأكد من مطابقة البون وصحته.

- يجب مراعاة التوقف عند نقاط التفتيش للمواد المحجرية لمراجعة البيانات الواردة ببون الحمولة وعدم سلوك طرق فرعية لتجنب نقاط التفتيش.

- التزام السائق والحرص على عدم حمل مواد محجرية غير مرخصة واجب وطني للحفاظ على الثروة المعدنية وعدم إهدار موارد الدولة المالية والتي تصب في صالح المجتمع.