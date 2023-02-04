القبض على متهم بإدراة 7 مواقع إلكترونية تبث «محتوى فني مقرصن» في البحيرة

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، عن قيام شخص بإنشاء وإدارة 7 مواقع إلكترونية مختلفة المحتوى يقوم من خلالها ببث المحتوى المقرصن المملوك لمختلف شركات الإنتاج الفني وهيئات البث الإذاعي المختلفة، مستهدفاً إعادة توزيع تلك المصنفات المقرصنة على المتابعين حول العالم مُحققةً نسبة مشاهدة عالية تحقق أرباح طائلة من الإعلانات عبر المواقع، وأنه يتخذ من مسكنه الكائن بنطاق إدكو بمحافظة البحيرة، مقراً لإدارة تلك المواقع، مستخدماً أحدث أساليب التخفي للهرب من الملاحقة الأمنية بالمخالفة لأحكام القانون.

ضبط مالك ومدير المواقع الإلكترونية

وحسب بيان وزارة الداخلية، عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة جرى استهداف العقار المستخدم لإدارة المواقع الإلكترونية المشار إليها، وأمكن ضبط مالك ومدير المواقع الإلكترونية، وبالتفتيش في حضوره جرى ضبط جهاز «لاب توب» وكمبيوتر يستخدمان لإدارة المواقع الإلكترونية، ومحفظة عملات رقمية مشفرة - هاتف محمول يستخدم لاستقبال التحويلات المالية الخاصة بالإعلانات، ومبلغ مالي بالعملة الأجنبية، وعدد كبير من إيصالات تحويلات بنكية، و4 بطاقات سحب مباشر على بنوك مختلفة، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه التفتيش والضبط أقر بأنه مالك ومدير المواقع الإلكترونية وارتكابه لتلك المخالفات بقصد تحقيق الربح المادي، وأن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات نشاطه غير المشروع، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.