إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتين ودراجة نارية بالمنيا

أصيب طالب وعامل إثر تصادم دراجة نارية وملاكي في مركز مغاغة شمال محافظة المنيا، كما أصيب سائق في حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز مطاي.

تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين السيارتين أرقام «8465 د م ع - ملاكي» و«3817 ن ا ا - ملاكي» على الطريق الصحراوي الغربي أمام مدخل مركز مطاي.

وبانتقال سيارة الإسعاف والأجهزة الأمنية والفحص تبين وقوع الحادث بسبب السرعة، ما أسفر عن إصابة عبد الواحد عبد السميع، 30 عاما، سائق، مقيم بالقاهرة، بكسر في القدم، وتم نقله لمستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج، وتم التحفظ على السيارتين تحت تصرف النيابة العامة.

تصادم دراجة نارية وملاكي بمغاغة

كما تلقى مأمور مركز شرطة مغاغة بلاغا بوقوع حادث تصادم بين دراجة نارية بدون لوحات معدنية والسيارة رقم «837 ن ط س - ملاكي»، بشارع عبد العظيم بمدينة مغاغة، بسبب السرعة، ما أسفر عن إصابة سعد محمد سعد، 16 عاما، طالب، ورأفت موريس متري، 23 عاما، عامل، يقيمان بمركز مغاغة، وتم نقلهما إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج، وتحفظت سلطات الأمن على السيارة والدراجة لحين انتهاء التحقيقات.