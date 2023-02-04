إصابة 3 أشخاص في تصادم «توك توك» ودراجتين ناريتين بالمنيا

أصيبت ربة منزل إثر اصطدام «توك توك» بآخر في مدينة بني مزار بشمال محافظة المنيا، بسبب السرعة الزائدة، كما أصيب شخصان إثر اصطدام دراجتين ناريتين بمدينة أبوقرقاص جنوب المحافظة، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج.

اصطدام توك توك بآخر في بني مزار

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيجد باصطدام توك توك بآخر شرق كوبري الإبراهيمية في مركز بني مزار، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة، ما أسفر عن إصابة سعدية سعد سليمان، 50 عاما، ربة منزل، تقيم بمدينة بني مزار، باشتباه ارتجاج وكسر بالساق، وتم نقلها لمستشفى التكامل بالشيخ فضل لتلقي العلاج.

تصادم دراجتين في مركز أبوقرقاص

كما تلقى مأمور مركز أبو قرقاص بلاغا بوقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين، على الطريق الزراعي السريع «مصر - أسوان» أمام المدرسة الفنية الثانوية بمدينة أبو قرقاص، ما أسفر عن إصابة كلا من فاروق محمد فاروق، 21 عاما، وحسام ناصر عبد المعتمد، 22 عاما، باشتباه كسور، وتم نقلهما للمستشفى المركزي لتلقي العلاج والرعاية الطبية، وتباشر النيابة العامة التحقيق في الحادثين.