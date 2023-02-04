إقبال متزايد على الأسماك.. و«الشعبة»: الأسعار في مصر هي الأرخص

تشهد سوق السمك إقبالا متزايدا على الشراء من جانب المواطنين مع اختلاف الأسعار من محافظة ومنطقة إلى أخرى، حيث تطرح أسواق السمك الشهيرة أسعارا تختلف اختلافا طفيفا عن أسعار المحال التجارية.

وفي جولة لـ«الوطن» بمنطقة بولاق أبو العلا، قال تجار وأعضاء الغرف التجارية إن سوق السمك تشهد العديد من الأنواع والأحجام المختلفة للأسماك والتي تتباين الأسعار بينها، ويعتبر السمك البلطي والجمبري والسبيط والفيليه الأكثر مبيعا من الأنواع الأخرى الموجودة في السوق.

توافد المواطنين على شراء الأسماك مستمر

وقالت أمل سويلم، إحدى العاملات بمحال السمك، إن الإقبال على الأسماك لا يختلف كثيرا عن إقبال المواطنين على اللحوم والدواجن، حيث تعتبر المأكولات البحرية لدى العديد من المواطنين وجبة أساسية، خاصة أيام العطلة والمواسم كالأعياد، بالإضافة إلى أن هناك العديد من المواطنين يتناولون الأسماك فقط.

وأضافت أمل أن الأسعار تختلف من فترة إلى أخرى ويكون الاختلاف مقبولا وفي متناول الجميع وذلك يتضح من خلال الإقبال المستمر على الشراء طوال العام ويزداد أكثر في المواسم، مؤكدة في حديثها أن سعر الأسماك في المحال يختلف اختلافا طفيفا عن أسعار الأسواق الشعبية التي تشهد إقبالا كثيفا أيضا.

استقرار أسعار الأسماك الفترة المقبلة

من جانبه، قال فوزي عبد الشافي عضو شعبة الأسماك بالغرفة التجارية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الأسعار في مصر هي الأرخص، بالنظر إلى أن الأسماك بروتين عالي القيمة ويحظى بطلب عالمي كبير.

واستعرض «عبد الشافي»، أسعار الأسماك، وقال إن سمك البوري رقم 1 سعره 100 جنيه وتتراوح أسعار الجمبري بين الـ380 إلى 470 جنيها والسبيط سجل 400 جنيه وسمك المكرونة 150 جنيها، متوقعا مزيدا من استقرار الأسعار في الأسواق الفترة المقبلة.