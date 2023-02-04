أخبار أسيوط اليوم.. إنقاذ 6 أفراد من أسرة واحدة في انهيار منزل ريفي

شهدت أخبار أسيوط، اليوم السبت، العديد من الأحداث، من بينها نجاح قوات الحماية المدنية في إنقاذ 6 أشخاص، من بينهم 5 أطفال من تحت منزل ريفي إنهار فجر اليوم بقرية رميح بمركز منفلوط، وكذلك إخلاء منزل بعد تصدع جزء منه في حي غرب أسيوط، بالإضافة إلى إعلان جامعة أسيوط إقامة جلسة تأبين على وفاة وكيل كلية التربية الرياضية.

إنقاذ أسرة مكونة من 6 أفراد في انهيار منزل ريفي

تضمنت أخبار أسيوط، ما شهدته قرية رميح التابعة لمركز منفلوط بمحافظة أسيوط، فجر اليوم السبت، بعدما انهار منزل ريفي مكون من 3 طوابق على سيدة و5 أطفال.

ونجحت قوات الحماية المدنية من استخراجهم من تحت انقاض المنزل وجميعهم على قيد الحياة، وجرى تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية لهم.

انهيار جزء من منزل بحي غرب أسيوط

وشهدت أخبار أسيوط ايضا تصدع أجزاء من منزل مبني من الطوب والمسلح على الحوائط الحاملة بشارع مسجد الشيخ مرزوق بمنطقة غرب البلد التابعة لحي غرب أسيوط، وجرى إخلاء المنزل من السكان، وتشكيل لجنة هندسية إلى معاينة المنزل والمنازل المجاورة حرصا على أرواح المواطنين.

جلسة تأبين على وفاة وكيل كلية التربية الرياضية

ومن أخبار أسيوط اليوم السبت، إعلان الدكتورة مها غانم القائم باعمال رئيس جامعة أسيوط، إقامة جلسة تابين غدا الأحد علي روح الدكتور إبراهيم حسين ابراهيم وكيل كلية التربية الرياضية لشؤون التعليم والطلاب، والذي وفاته المنيه الأسبوع الماضي داخل الملعب خلال المشاركة في ماتش كورة على هامش المعسكر الكشفي للكلية، على أن يقام الحفل داخل ملعب كرة اليد الذي توفى بداخله.