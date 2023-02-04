وكيل لجنة الطاقة بالنواب يشيد بعدم إطلاق النسخة الخامسة لمنتدى شباب العالم

أشاد النائب محمد الجبلاوي وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بقرار إدارة منتدى شباب العالم بعدم إطلاق نسخته الخامسة بشكلها السنوي المعهود من مدينة شرم الشيخ لهذا العام، مؤكدا أنه قرار صائب وحكيم ، يؤكد حرص القائمين على إدارة المنتدى وشعورهم بتداعيات الظروف الاقتصادية الحالية.

برلماني: قرار عدم إطلاق نسخة المنتدى الخامسة صائب

وأضاف الجبلاوي في بيان له مساء اليوم السبت أن عدم إطلاق المنتدى هذا العام جاء حرصا من إدارة المنتدى وإيمانها بالمشاركة في تخفيف الأعباء الاقتصادية والدفع عجلة التنمية بأهم القطاعات التي تمس المواطنين.

وأشاد وكيل طاقة مجلس النواب بتوجيه عوائد حقوق الرعاية التي كانت مخصصة لتنظيم النسخة الخامسة بمدينة شرم الشيخ في تنفيذ حزمة كبيرة من المبادرات والمشروعات والبرامج التنموية الهامة ذات التأثير المباشر على المواطنين والشباب بشكل خاص داخل وخارج مصر.

الجبلاوي: الأزمة الاقتصادية سبب عدم إطلاق منتدى الشباب

وشدد على أن عدم إطلاق المنتدى لهذا العام ليس معناه أن المنتدى سيتوقف، بل سيعقد بشكل مختلف من خلال تنفيذ عدد من المبادرات الهامة، مؤكدا أن النسخة الخامسة من منتدى شباب العالم لهذا العام بمثابة دعوة لتنفيذ التنمية بدلا من مناقشة سبل تحقيقها.