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وكيل «خارجية النواب» لـ إيمان الحصري: قرار تحويل منتدى الشباب لنسخة تنفيذية صائب

كتب:

محمد متولي
09:44 م | السبت 04 فبراير 2023
النائب طارق الخولي

النائب طارق الخولي

قال طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قرار إدارة منتدى شباب العالم بتحويل النسخة الخامسة منه لنسخة تنفيذية جاء من أجل تحقيق كل المبادرات التي أطلقت بالمنتدى خلال الفترة الماضية.

الخولي: تلقيت قرارات اليوم بارتياح شديد

وأضاف «الخولي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، مع الإعلامية إيمان الحصري، المذاع على فضائية «DMC»، أن هذا الأمر يستلزم اتخاذ إجراءات مختلفة من قبل كل المنصات والمبادرات والأطراف: «تلقيت قرارات اليوم بارتياح شديد لتفاعل القائمين على منتدى شباب العالم مع التحديات الحالية».

الخولي: القائمون على المنتدى تفاعلوا مع التحديات الحالية

واستطرد: «القائمون على منتدى شباب العالم تفاعلوا مع التحديات الحالية، ولديهم القدرة على تحويل جهودهم وما يتعلق من عوائد الرعاة إلى تحقيق مبادرات تنموية على الأرض ترتبط بالشركات الناشئة والمبادرات المختلفة في المجال التنموي».

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