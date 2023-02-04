محافظ كفر الشيخ: إنشاء حارتين للنقل الثقيل بالطريق الساحلي في البرلس

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عبر بيان اليوم السبت، عن الجهود التي تبذل في قطاع الطرق والكباري بالإقليم، لأفتا أننا قد قرابنا علي الانتهاء من مسافة 800 متر الأخيرة بطريق كفر الشيخ، دسوق المزدوج وذلك استعدادا لافتتاحه.

عبور سيارات النقل في مسارها

وأوضح محافظ كفر الشبخ، أنه جار أيضا إنشاء حارتين خاصتين بالنقل الثقيل على جانبي الطريق الدولي الساحلي بالبرلس بالمحافظة، وذلك بداية من محافظتي مطروح حتي بورسعيد، علاوة علي توسعة الطريق من الدقهلية لمصيف بلطيم، بمسافة 30 كيلو مترا، موضحا أنه يراعي حال إنشاء الطرق من تنفيذ خطة المرافق والبنية التحتية على أكمل وجه، وذلك من خلال خرائط رقمية ترصد العمق وما تضمه المناطق من مرافق فعلية.

متابعة الأعمال جارية

وأشار إلى أنه يتابع الأعمال الجارية في طريق أبو الروس، بمركز مطوبس، علاوة على إنشاء 3 محاور رئيسية حول مدينة كفر الشيخ، لضمان عدم دخول سيارات النقل لداخل المدينة، وتخفيف التكدس المروري الذي تشهده عدد من المناطق.

وأضاف أنه جرى إنشاء المحور الدائري الغربي الممتد من طريق كفر الشيخ دسوق لطريق صبري القاضي وامتداده لمحلة موسى، واتجاهه لسخا وتوسعته، ليصل بالكوبري العلوي بسخا الجاري انشاؤه، جاري تعديل المرافق حوله لربطه بين شرق وغرب المدينة.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه سيتم إنشاء كوبرى مزلقان سعد زغلول من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالي، إضافة لإنشاء طرق جديدة موازي لشريط القطار ينقل الحركة من مزلقان أبو تمادة لمزلقان الإنشاء والتعمير، إضافة لمحور طريق ابو عمر كفر عسكر الجاري توسعته وازالة الاشغالات، لربطه برافد الطريق الدولي، وكفر الشيخ بلطيم.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه جار إنهاء مشكلة التكدس بموقف كفر الشيخ العمومي، والمدخل الشرقي للمحافظة، بتحويل طريق الصوالحه امتداد طريق عبد الهادي راضي، لاتجاه واحد للمتجه لخارج مدينة كفر الشيخ، المحلة وقرى كفر الشيخ وبيلا والحامول وبلطيم"، وتحويل طريق القنطرة لاتجاه واحد للقادمين من المدخل الشرقي، مارا بكوبري القنطرة المعدني الجديد، متجها للموقف العمومي ومنه لشارع عبد الهادي راضي، إضافة لمحور الـ47.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ كفر الشيخ، خلال اجتماع مع أعضاء مجلس النواب، والشيوخ، بالإقليم، للوقوف على مشكلات دوائرهم الانتخابية، وبحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ.