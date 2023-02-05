لينا شاكر: لم أستوعب إصابتي بالسرطان.. وشريف مدكور بكى من أجلي

قالت الإعلامية لينا شاكر، إنّ الإعلامي شريف مدكور دعمها في رحلة مرضها بالسرطان، خاصة أنها علمت إصابتها بالمرض بعد سنة كاملة من مرضه، إذ كانت داعمة له وحضرت معه جلسات الكيماوي، لأنهما صديقان مقربان.

لينا شاكر: لم أستوعب الإصابة بالسرطان

وأضافت شاكر، خلال حوارها ببرنامج «مساء dmc»، على قناة dmc، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري: «عندما علمت بإصابتي بمرض السرطان، لم أكن قادرة على الاستيعاب، هذا شيء لا أتمناه لأحد، شعرت بالفزع».

وهنا تدخل شريف مدكور، وداعبها قائلا: «بقينا مكنسرين»، وواصلت لينا شاكر: «زعلت يوم، بس أنا مش أحسن من شريف ومش أحسن من ماما الله يرحمها، ربنا قوّاني قبل الإصابة بالسرطان».

بكاء شريف مدكور

وواصلت: «شريف زارني مع كل صحابي وحبايبي في ليلة العملية، والمفروض كنت أصحى الساعة 5.30 عشان أصحى أعمل العملية، لقيت شريف بيبعت لي رسايل وقالي هتخفي، فحاولت أكلمه، لكنه كان بيقفل، خلاني أدخل العملية من غير ما نتكلم، وبعد العملية سألت عليه قالوا لي مجاش، وبعدها شفته بكى بشكل متواصل، كنت لسه في المستشفى وقعدت أغني له عشان يضحك».