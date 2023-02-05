الناقد محمود عبدالشكور: مسلسلات الموسم الشتوي أظهرت وجوها فنية جديدة

يعرض حالياً مسلسل «وبينا ميعاد» على شاشة dmc، وحقق صدي واسع، باعتباره من دراما العائلة، ويعرض عدد من المسلسلات التى تخص العائلة على القنوات .

محمود عبد الشكور يتحدث عن الموسم الشتوي

وأشاد الناقد محمود عبد الشكور بالموسم الشتوي الحالي، وخاصة الأعمال التي تشير إلى دراما العائلة، مؤكداً أن الأمر ساعد في ضخ وجوه فنية جديدة من الشباب، حيث إن ذلك تحقق من خلال مسلسل «وبينا ميعاد» الذى دفع بمواهب شبابية متميزة، وأسهم في إبراز قدراتهم التمثيلية.

وتابع حديثه قائلاً لـ «الوطن»: «في الوقت الحالي بدأ عرض مسلسلات درامية، وتتميز بالجودة العالية، وتتنوع بين الأحداث الاجتماعية والتشويقية والمشكلات التي تواجه الجيل الحالي في محاولة لحلها، والإشارة إلى تأثير السوشيال ميديا في الوقت الراهن على الشباب وغيرهم».

معلومات عن مسلسل «وبينا ميعاد»

مسلسل «وبينا ميعاد» المكون من 30 حلقة، ويعرض على شاشة dmc، ومن بطولة شيرين رضا، وصبري فواز، وتعتمد أحداثه بشكل أساسي على الأسرة ومشكلاتها وعلاقة الأب والأم بالأبناء.