رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة الغريبة برقم الجلوس

بلغ عدد طلاب وطالبات الصف الشهادة الإعدادية بالغربية، الذين أدوا امتحانات الفصل الدراسي الأول، 92 ألفا و400 طالب وطالبة، وكان ذلك داخل 422 لجنة، موزعة على الإدارات التعليمية الـ10 في مدن ومراكز وقرى المحافظة، وفقاً لما أعلنته مديرية التربية والتعليم، ويستطيع الطلاب الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية برقم الجلوس من خلال رابط خصصته المديرية.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالغربية

وقال ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إن امتحانات الفصل الدراسي الأول الخاص بطلاب الشهادة الإعدادية بالغربية، تمت على مدار أسبوع، وسط إجراءات واستعدادات مكثفة من قبل مديرية التربية والتعليم بالغربية وكافة الجهات المعنية، وتم الانتهاء منها دون وجود أي معوقات أو صعوبات، وأن إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية فور الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالغربية

وأضاف لـ«الوطن»، أن أعمال تصحيح ورصد درجات نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة الغربية شهدت تعليمات مشددة بضرورة مراعاة الدقة والجودة والانضباط في العمل وتجنب الأخطاء لصالح جميع الطلاب، وعدم إهمال أي جزء مجاب عنه من قبل الطالب.

ويستطيع طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بالغربية الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة الغربية برقم الجلوس من هنا.