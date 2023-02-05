«اكسب صحتك» مبادرة رياضية بجامعة حلوان للحفاظ على الوزن المثالي للطلاب

قال الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس جامعة حلوان للأنشطة الطلابية والجامعية، إن مبادرة «أكسب صحتك» تستهدف حماية الطلاب من الإصابة بالسمنة طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية التي وجهت أكثر من مرة بضرورة الحفاظ على صحة المواطنين، مشيرًا إلى أن المبادرة التي تقوم بها جامعة حلوان تستهدف وصول الطلاب للوزن المثالي والتخلص من السمنة، خاصة وأن الشريحة العمرية لطلاب الجامعة هم من الشباب.

اكسب صحتك للتصدي للنحافة والوزن الزائد للطلاب

وأضاف فاروق، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية دعاء جاد الحق ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ مباردة «اكسب صحتك»، التي أطلقتها جامعة حلوان، تقوم بتوجيه الطلاب بضرورة التخلص من الوزن الزائد أو كيفية التخلص من النحافة بعد إجراء فحص كتلة الجسم، والوزن، مشيرًا إلى أنّ المبادرة تؤتي بثمارها وهناك معدلات تحسن في حصول الطلاب على أوزانهم المناسبة بإتباع التعليميات الصحية السليمة.

حزمة كبيرة من المحفزات المادية والمعنوية للطلاب

وأوضح مستشار رئيس جامعة حلوان للأنشطة الطلابية والجامعية أن مبادرة «اكسب صحتك» قامت بتقديم حزمة كبيرة من المحفزات المعنوية للطلاب، إضافة إلى تقديم المحفزات المادية لوصول الطلاب إلى الأوزان المثالية، مشيرًا إلى أن جامعة حلوان ستتجه إلى إجراء بعض التعديلات على القياسات الصحية على الطلاب الملتحقين بالجامعة بالسنوات المقبلة.