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القبض على هارب من «382 سنة سجن» و1.7 مليون جنيه غرامات في التجمع

كتب:

 محمد بركات 
12:06 م | الأحد 05 فبراير 2023
وزارة الداخلية - صورة ارشيفية

وزارة الداخلية - صورة ارشيفية

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة تردد (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم ، والمحكوم عليه فى (250) حكم حبس في قضايا "شيكات"بإجمالى مدة حبس بلغت (382) سنة .. وغرامات مالية بلغت (1,744,667 مليون جنيه) على المنطقة سكنه.

 عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

القبض على هارب من السجن 10 سنوات وغرامات ب77 مليون جنيه 

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) والمحكوم عليه فى عدد (18) حُكم بإجمالى مدد حبس بلغت 10 سنوات وغرامة مالية 77 مليون جنيه .

 بمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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بقلم  محمد بركات 