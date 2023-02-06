4 مستندات مطلوبة للتقدم لوحدات التخاطب التابعة للتضامن.. اعرف الأماكن

حددت وزارة التضامن الاجتماعي، المستندات المطلوبة لتقدم ذوي الهمم لوحدات التخاطب، مشيرة إلى أنه يشترط أن يكون المتقدم لتلك الوحدات يعاني من عيوب في النطق والكلام.

المستندات المطلوبة للتقدم لوحدات التخاطب

ولفتت «التضامن» عبر الموقع الرسمي لها، إلى أنّ المستندات المطلوبة للتقدم لوحدات التخاطب تتمثل في: «تقديم تقرير طبي خاص بالحالة، بطاقة ولي أمر الحالة، صورة شهادة الميلاد، صورتان شخصيتان» .

أماكن وحدات التخاطب التابعة للتضامن

وأشارت «التضامن» إلى أنه على ولى الأمر التقدم بإبنه لإحدى وحدات التخاطب التالية:

- الوحدة الأولى: الإدارة العامة للتأهيل المهني، وتقع فى 19 شارع المراغي المبنى الثاني لوزارة التضامن الاجتماعي.

- الوحدة الثانية: مركز التقويم المهني بشارع منية الإصبع في حدائق القبة.

- الوحدة الثالثة: وحدة الشلل الدماغي الكائنة بـ 30 ش المطرية، داخل جمعية التنمية الفكرية.

مؤسسات رعاية وتأهيل متعددي الإعاقات

ولفتت «التضامن» إلى أن مؤسسات رعاية وتأهيل متعددي الإعاقات، تعمل على تأهيل الحالات ذات الإعاقات المتعددة، وتوفير المهنة التي تتناسب مع إعاقة كل حالة، باستثناء إعاقة كف البصر، كما يتم توفير الرياضة المناسبة لطبيعة الإعاقة.