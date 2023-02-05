 موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للجامعات الحكومية والخاصة

كشف المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للجامعات، لمختلف الكليات والمعاهد سواء حكومية أو خاصة، حيث تكون الامتحانات خلال شهري يونيو ويوليو، وفقا لطبيعة عمل واللوائح المنظمة للكليات والالتزام بقرارات المجلس وقواعد قانون تنظيم الجامعات.

إعلان الجداول الدراسية قريبا

وأكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة، الالتزام بالخريطة الزمنية للعام الجامعي الحالي 2022-2023، ومنها موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للجامعات، والاستعداد للفصل الدراسي الثاني والامتحانات.

وأوضح الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، انتظام العمل والاستعداد للتيرم الثاني المقرر أن ينطلق الأسبوع المقبل دون تأجيل أو تعطيل، مؤكدا أنّ الكليات ستبدأ إعلان الجداول الدراسية خلال الأيام القليلة المقبلة عبر المنصات التعليمية المختلفة، فضلا عن انتظام أعمال رفع المقرارات الدراسية عبر المنصات التعليمية المختلفة، والتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا.