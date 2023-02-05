المشدد 15 عاما لـ4 متهمين بسرقة مواطن بالإكراه في الشروق 

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، 4 متهمين بسرقة مواطن بالإكراه وحيازة أسلحة نارية في مدينة الشروق، بالسجن المشدد 15 عاما.

صدر الحكم برئاسة المستشار عاطف رزق كامل، وعضوية المستشارين محمد فرج السعدني، وخالد شكري عثمان، ومعتصم أحمد برديس، وأمانة سر شريف محمد علي.

وجاء في أمر إحالة القضية رقم 3351 لسنة 2021 جنايات الشروق، أنّ المتهمين سرقوا مبلغًا ماليًا من المجني عليه، بالطريق العام وعن طريق الإكراه حال كونهم حاملين سلاح ناري، وذلك بأن تتبعوا المجني عليه حال خروجه من أحد البنوك وما إن تهيأ لهم توقيت ارتكابهم للواقعة أوقفوا السيارة التي يستقلونها أمام سيارة المجني عليه وترجل المتهم الأول وأطلق عليها النار من السلاح آنف البيان.

كما جاء في أمر الإحالة، أنّ المتهم الثاني ترجل من السيارة وأمسك بالمجني عليه وشل حركته، وتمكن المتهم الثالث من الاستيلاء على حقيبة النقود من داخل سيارة الأخير وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من بث الرعب في نفس المجني عليه.

وتضمن أمر الإحالة أنّ المتهمين حازوا وأحرزوا سلاحا ناريا غير مششخن، وطلقات نارية مما تستخدم على ذات السلاح في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.