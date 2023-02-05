رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بدمياط بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن

اعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، نتيجة الشهادة الإعدادية العامة والمهنية والمكفوفين والصم وضعاف السمع للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي، بنسبة نجاح بلغت 83.3% للإعدادية العامة.

وبلغت نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية المهنية 93%، و100% للشهادة الاعدادية للطلاب الصم وضعاف السمع، ونفس النسبة للطلاب المكفوفين.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بدمياط

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة دمياط، إذ أكد علي عبد الرؤوف وكيل المديرية، أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة عبر الضغط على رابط النتيجة من هنا واختيار نتيجة الفصل الدراسي الأول وكتابة رقم جلوس الطالب.

طلاب الشهادة الإعدادية بدمياط

وأدى امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة دمياط، في الفصل الدراسي الأول، 31153 طالبا وطالبة.