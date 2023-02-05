تحرير 19 محضرا تموينيا في 3 مراكز بكفر الشيخ

شنّت الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة كفر الشيخ، حملات على الأسواق والمحال التجارية، لمتابعة الإعلان عن الأسعار، والتصدي لمحاولات حجب السلع، فضلاً عن تواصل أجهزة الدولة جهودها للسيطرة على الأسواق، وتحرير محاضر للمخالفين، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم.

تحرير 19 محضرا

وتابع اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، الحملات التموينية على الأسواق والمجمعات الاستهلاكية والهايبر ماركت، لمتابعة آلية الشراء والبيع، ومنع التلاعب بالأسعار، والتأكيد على أهمية الإعلان عن قوائم الأسعار بشكل واضح دون وجود تفاوت كبير في أسعار السلع المعروضة بين محل وآخر، وأسفرت الجهود عن تحرير 7 محاضر، متنوعة لعدم الإعلان عن الأسعار والتفاوت فيها، مع عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية والسلامة المهنية.

كما تابع غريب أحمد عارف، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، الحملة التموينية على المحلات بسيدي سالم، بالاشتراك مع إدارة الطب البيطري، وإدارة التموين، والإدارة الصحية بسيدي سالم، وذلك لضبط الأسواق، وأسفرت الحملة عن تحرير 7 محاضر متنوعة، بينها 3 محاضر بيئة، ومحضر تموين، و3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وتابع اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، الحملات على الأسواق بقرى دسوق، وأسفرت عن تحرير 5 محاضر متنوعة للمخالفين من التجار، مؤكداً استمرار تلك الحملات على الأسواق والمحال التجارية.

تكثيف الحملات لضبط الأسعار

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه لن يسمح بالتهاون مع أي تجاوزات في الأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع لاستغلال المواطنين، والعمل جاهداً لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشيراً إلى تكثيف الحملات لضبط الأسعار، ومنع الغش التجاري والاحتكار، وأنه يتابع يومياً نتائج الحملات التموينية التي يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطري والبيئة، موجهاً بشن الحملات بالقرى.