مخرجة مسرحية: أطلقت مبادرة «طوف وشوف» بسبب شعوري بالغيرة على بلدي

قالت منى مجدلاني، مخرجة مسرحية، إن مبادرة «طوف وشوف»، بدأت في عام 2004، مضيفة أنه أثناء سفرها لفرنسا، لاحظت تحدث الطلاب الفرنسيين عن بلدهم، والأماكن بها على عكس الطلاب المصريين الذين يتحدثون عن أنفسهم وبلدهم بشك مقتصر على حبهم بفنان معين أو أكلة معينة، وهكذا، لكن ليس لديهم علم بتفاصيل بلدهم، لذلك شعرت بالغيرة على أبناء بلدها مصر، وقررت إطلاق مشروع «طوف وشوف».

الهدف من مشروع «طوف وشوف»

أضافت «مجدلاني»، خلال حوارها لبرنامج «السفيرة عزيزة»، من تقديم الإعلامية سالي شاهين على فضائية «dmc»، أنه تم إطلاق المشروع التابع للمبادرة بعد الثورة بعام 2011 أو 2012، كانت مغامرة كبيرة للغاية، لأن التوقيت لم يكن مناسب حينها، موضحة أن الهدف منها اكتشاف الطلاب لبلدهم والأماكن المميزة بها، مشيرة إلى أنها في تلك الفترة كانت رئيسة اللجنة الثقافية للمدارس الكاثوليكية في مدينتى الإسكندرية والبحيرة، التي كان يبلغ عددهم 24 مدرسة.

أبرز رحلات «طوف وشوف»

وتابعت أن «طوف وشوف» بدأت باكتشاف مدينة الإسكندرية، إذ تم البدء بمهرجان «سكندريات العالم»، ومن ثم التوجه كومة الشقافة، وعمود السواري والقلعة وغيرهم من الأماكن التي لا يعرفها الكثيرين، موضحة أن إندماج الطلاب ونجاح المشروع زاد من شغفنا لعمل آفاق جديدة كل عام، فمثلًا بإحدى السنوات تم اكتشاف الإسكندرية ومن ثم العلمين، ورشيد والقاهرة وبورسعيد والإسماعيلية وسيوة ومطروح وغيرهم.

وأشارت إلى أن الرحلات إلى كل المدن المختلفة، جاءت لإزالة الصور النمطية عن كل محافظة، واستكشاف الأماكن التي يجهلها الكثير، فمثلا بدلا من الذهاب لشواطئ مطروح، توجهنا للمتحف الحربي بها، مؤكدة نجاح المشروع على مدى 8 سنوات، لافتة إلى أنها عملت امتداد لهذا المشروع، وتم تسميته «شوف ايجيبت»، بعدما تم نقل عملها بالجامعة الفرنسية.