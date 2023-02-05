مستشفى العاشر بالشرقية يستقبل 20 مصابا في انقلاب أتوبيس بالطريق الإقليمي

استقبل مستشفى العاشر من رمضان الجامعي، 20 مصابا بكدمات وجروح متفرقة إثر تعرضهم لحادث انقلاب أتوبيس على الطريق الإقليمي باتجاه بدر.

إصابة 20 شخصا في حادث انقلاب أتوبيس بالطريق الإقليمي

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية إشارة من مستشفى العاشر من رمضان الجامعي باستقبال 20 شخصا مصابين في حادث انقلاب اتوبيس من أعلى الطريق الإقليمي جنيفا - بدر.

نقل المصابين إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعي

وتبين معاناة المصابين من إصابات تنوعت ما بين كسور وكدمات وسحجات وجاري احتجازهم لتقديم العلاج اللازم لهم داخل أقسام مستشفى العاشر من رمضان الجامعي.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وسبب وقوع الحادث.