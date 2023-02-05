قناة «ME SAT» تعرض تفاصيل جنازة المهندس شريف إسماعيل

عرضت قناة «مي سات» القبطية، اليوم، تقريرا بعنوان الرئيس عبدالفتاح السيسي يتقدم تشييع جثمان رئيس الوزراء السابق الدكتور شريف عثمان.

وذكرت النشرة الإخبارة المذاعة عبر شاشة قناة ME SAT، إن الرئيس السيسي تقدم الجنازة العسكرية لتشييع جثمان مساعد الرئيس الجمهورية للمشروعات القومية رئيس الوزراء السابق الدكتور شريف إسماعيل، التي أقيمت في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، بمنطقة المراسم العسكرية.

وشارك في الجنازة، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الدفاع الفريق الأول محمد زكي، ورئيس مجلس النواب حنفي الجبالي، وعدد من كبار الشخصيات والوزراء.

ووجه الرئيس خالص العزاء لأسرته، مشيرًا إلى أن المهندس شريف إسماعيل أحد الرمز الوطنية المضيئة، وقدم مسيرة حافلة بالعمل والعطاء بكل إخلاص في مرحلة دقيقة من عمر الوطن، الأمر الذي يعد محل تقدير وإخلاص من مصر وشعبها العظيم.

أبرز محطات في حياة الراحل شريف إسماعيل

ولد في 6 يوليو عام 1955، وتخرج من كلية الهندسة قسم ميكانيكا بجامعة عين شمي عام 1978، وعمل مهندسًا في البحث والاستكشاف منذ عام تخرجه وحتى 1979، عمكل مهندس بشركة إنبي منذ عام 1979 حتى عام 2000 حتى وصل لمنصب مدير العام للشئون الفنية وعضو مجلس الإدارة.

تولى وزارة البترول في 2013، وظل في منطصبه حتى سبتمبر 2015ـ حيث كلفة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأليف الحكومة المصرية.