إصابة 6 إثر انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي بالمنيا

أصيب 6 أشخاص، من أسرة واحدة، إثر انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي، أمام مركز سمالوط، في شمال محافظة المنيا.

انقلاب سيارة ملاكي

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بمنطقة البستان بالطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز سمالوط.

نقل 6 مصابين للمستشفى

بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف وإجراء التحريات الأولية، تبين وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة، مما أسفر عن إصابة 6 من أسرة واحدة وهم: محمد عبد الله 28 عاما، محمود إبراهيم 29 عاما، إيناس عبد الله 21 عاما، يونس حسين وشقيقه أنس «توأم» عمرهما 8 أشهر، أحمد حسن 70 عاما، وجميعهم يقيمون في محافظة الأقصر بجنوب الصعيد.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي، لتلقي العلاج، إذ تنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات واشتباه كسور، وانتقل لرجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث وتسير الحركة بالطريق الصحراوي، وتم التحفظ علي السيارة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.