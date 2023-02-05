وزير البيئة السابق لقناة الحياة: شريف إسماعيل امتلك نظرة اقتصادية ثاقبة

نعى الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة السابق، الدكتور شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق الذي وافته المنية أمس السبت، قائلا إنه على المستوى المهني لا شك أن خبرة الفقيد العريضة في مجال البترول أهلته أن يكون لديه نظرة ثاقبة وخبرة متميزة في النواحي الاقتصادية مما أهلته ليس في فقط في استكمال تطوير قطاع البترول، ولكن كل القطاعات الصناعية الأخرى.

الإصلاح الاقتصادي الأول أشادت به المؤسسات الدولية

وأضاف «فهمي»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة الحياة، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن تنفيذ الإصلاح الاقتصادي الأول في عهد رئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل يعد إنجازا، وأشادت به كل المؤسسات الدولية في تطبيقه، ولا شك أن هذا سيكون في ميزان حسناته وعطائه لهذا البلد.

وتابع: «شاهدنا رجلا يتمتع بهدوء، وسيطرة تامة على المواقف، وموضوعية في الحل ومواجهة صعاب كثيرة كنا نمر بها، كما أنه عندما تقلد منصب وزير البترول كانت في فترة حساسة من تاريخ مصر، وقد أبلى بلاء حسنا».

تعلمنا على يديه الكثير

وواصل: «تعلمنا على يد الدكتور شريف إسماعيل الكثير، وحتى في أوقات مرضه وسفره للخارج للعلاج لم يتخل عن المسؤولية، وعندما عاد استكمل المشوار حتى الانتخابات الرئاسية».