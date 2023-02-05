الأرصاد تحذر مواطني 5 محافظات من ارتفاع أمواج البحر: الأعلى بالشتاء الحالي

أجواء باردة على محافظات مصر نتيجة منخفض البحر الأبيض المتوسط الذي يضرب مصر بشكل عام والمحافظات الساحلية المطلة عليه بشكل خاص، حيث تشهد 5 محافظات ساحلية ارتفاع الأمواج بنسبة تصل إلى 6 أمطار من اليوم إلى الغد وهي النسبة الأعلى في الشتاء الحالي ما يتبعها اضطراب في الملاحة وعمليات الصيد.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية سكان المحافظات الساحلية المطلة على البحر الأبيض المتوسط على رأسها الإسكندرية ومطروح من منخفض جوي يأتي على مسطح البحر المتوسط بقيم ضغطية منخفضة؛ يجلب معه رياح باردة من شمال أوروبا، ما تبعه تحذير دواوين المحافظات للمواطنين بضرورة ارتداء الملابس الثقيلة غدا وتجنب النزول من البيت إلا للضرورة.

ارتفاع أمواج البحر الابيض المتوسط

وبحسب هيئة الأرصاد فإن سرعات الرياح علي مسطح البحر المتوسط تؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية حيث يصل ارتفاع الامواج إلي 5 أمتار اليوم بينما يصل إلى 6 أمطار غدا ما يعني أنها النسبة الأعلى خلال شتاء 2023 الجاري.

حالة الطقس غداً في محافظات الساحل الشمالي

وتشهد حالة الطقس غدا في محافظات الساحل الشمالي أجواء باردة من حيث درجات الحرارة العظمى 16 والصغرى 11 درجة مئوية مع ازدياد سرعات هبات الرياح لتصل إلى 40 عقدة.

توقعات أمطار غدا

ويصاحب ذلك تقدم السحب الممطرة مساءا يصاحبها سقوط أمطار علي السواحل الشمالية الغربية تكون متوسطة الشدة وتستمر الأجواء باردة خلال اليوم ويزداد الإحساس ببرودة الطقس بسبب نشاط الرياح كما تؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة.

وتصل نسبة الأمطار بنسبة 60% على محافظات الساحل الشمالي أبرزها الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد.