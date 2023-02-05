إصابة 7 أشخاص في حادثي سير متفرقين بالمنيا

أصيب 7 أشخاص بينهم أطفال في حادثي سير متفرقين الأول تصادم دراجتين ناريتين، والثاني اصطدام سيارة بدراجة في مركز سمالوط بشمال محافظة المنيا.

تصادم دراجتين بمركز سمالوط

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، باصطدام دراجة نارية بأخرى، بطريق قرية بني غني في مركز سمالوط، بسبب السرعة الزائدة.

بانتقال الأجهزة الأمنية والفحص تبين أن الحادث أسفر عن إصابة كل من: بسام فايز 37 عاما، ابنتيه جنة 10 سنوات، مليكه 5 سنوات، وبيتر ثروت 35 عاما، وتنوعت إصابتهم بين سحجات وكدمات وتم نقلهم لمستشفي سمالوط النموذجي لتلقي العلاج.

كما تلقى مأمور مركز سمالوط، بلاغا باصطدام سيارة مجهولة فرت هاربة، بدراجة نارية ، بالطريق الزراعي السريع مصر-أسوان، أمام قرية أطسا بالوحدة المحلية بالبيهو.

إصابة 3 في حادث بالطريق الزراعي

وأسفر الحادث الذي وقع بسبب السرعة عن إصابة كل من: رمضان محمد أزهري 50 عاما، وشقيقه محمد 46 عاما، وعمران علي 50 عاما، يقيمون بقرية زهرة، وتنوعت الإصابات بين جروح واشتباه كسور، وتم نقلهم للمستشفي وتحفظت الأجهزة الأمنية على الدراجة، فيما تجري إدارة البحث تحريات لضبط السيارة الهاربة.