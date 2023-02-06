فرش وتجهيز 10 فصول تعليمية بمستشفى سوهاج الجامعي بتكلفة 600 ألف جنيه

قال الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، إنه تم تجهيز 10 فصول تعليمية بالمبنى التعليمي للمستشفى الجامعي الجديد بمدينة سوهاج الجديدة، بكراسٍ دراسية للطلاب وشاشات ذكية تفاعلية، بتكلفة 600 ألف جنيه، كتبرع من مؤسسة «وفاءً لمصر».

التكامل المؤسسي بجامعة سوهاج

وأضاف رئيس جامعة سوهاج، أن هذا العمل يأتي في إطار التكامل بين مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية، للنهوض بمستوى الخدمة الصحية في مصر بوجه عام، وفي محافظات الصعيد على وجه الخصوص، للإسهام في توفير احتياجات القطاع الصحي لضمان الوصول إلى أعلى مستويات من الرعاية الصحية اللائقة بالمواطنين.

أعمال تجهيز 10 فصول بالمستشفى

وأكد الدكتور مصطفى هريدي مدير عام المستشفى الجامعي الجديد، أن مؤسسة «وفاءً لمصر» سلّمت المرحلة الأولى من أعمال فرش وتجهيز المبنى التعليمي الجديد بالمستشفى الجامعي، بمدينة سوهاج الجديدة، حيث شملت تجهيز وفرش 10 فصول تعليمية بإجمالي 400 كرسٍ خاص بالمحاضرات، و10 شاشات تفاعلية ذكية، بتكلفة بلغت ما يقرب من 600 ألف جنيه، وذلك بحضور قيادات وطاقم عمل المؤسسة.

ولفت إلى أنه يُجرى البدء في تجهيز المرحلة الثانية بالمبنى التعليمي بالمسشفى، والتي تشمل قاعة للمؤتمرات، وأخرى للمحاضرات.