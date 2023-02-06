بيع «الصيني بالكيلو» ينعش سوق المنتجات الخزفية.. وعروض على مستلزمات «النيش»

تشهد أسعار «الصيني» ومنتجات الخزف إقبالا كبيرا من جانب المواطنين بعد ان انتشرت ظاهرة شراء «الصيني» بالكيلو بأسعار مخفضة، وهو ما زاد من إقبال المواطنين على الشراء.

الاقبال على شراء «الصيني» ومنتجات الخزف مستمر

وفي جولة لـ«الوطن»، بمنطقة العباسية قال تجار وأعضاء الغرف التجارية، إن الاقبال على شراء «الصيني» ومنتجات الخزف مستمر طوال العام حيث يبدا المقبلين على الزواج في التجهيز وشراء مستلزماتهم قبل عقد القران بعده اشهر وقد تصل الي سنوت و تختلف الأسعار من منطقة وتاجر إلى آخر.

وقال حازم الرفاعي، عضو شعبة الأدوات المنزلية بالغرف التجارية، إن إقبال المواطنين على شراء الأطباق «الصيني» بالكيلو مستمر طوال العام حيث لم يقتصر الشراء على العرائس فقط، بل يأتي المواطنين لشراء ما يحتاجونه داخل منازلهم بالإضافة الي أن إقامة العروض المخفضة باستمرار من جانب التجار ترفع زيادة الإقبال.

وأضاف «الرفاعي»، أن هناك العديد من التجار يبيعون بضائعهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي «أونلاين»، ويقدمون عروضا وتخفيضات وبالتالي إقبال المواطنين على الشراء من تلك الصفحات مرتفع أيضا حيث تصل عروض مستلزمات «النيش» و«المطبخ»، 20 ألف جنيه بدلا من 27 ألف جنيه.

«الصيني» بالكيلو يوفر في الميزانية

ومن جانبها قالت سلوى محمد، مسؤولة التوزيع في إحدى الشركات الموردة، إن كيلو الصيني الساده تتراوح أسعاره بين 45 إلى 99 جنيها وطقم الأطباق والأكواب 16 قطعة يبلغ سعره 2000 جنيه، وطقم عشاء بورسلين تركي 34 قطعة 2425 ألف جنيه.