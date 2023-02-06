وفاة الفنانة سلوى محمود عن عمر ناهز 93 عاما

كشف الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، عن وفاة الفنانة سلوى محمود، عن عمر ناهز 93 عامًا، اليوم الاثنين، بعد صراع طويل مع المرض، وجرى تشييع الجنازة وسط حضور أسرتها.

موعد العزاء لم يُحدد بعد

وقال منير مكرم، لـ«الوطن»، إنّ موعد العزاء لم يُحدد حتى الآن، ومن المُقرر الكشف عن موعد ومكان العزاء خلال الساعات القليلة المُقبلة، مطالبًا الجمهور بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

تفاصيل آخر أعمال سلوى محمود

يذكر أنّ الفنانة سلوى محمود، غائبة عن الأضواء منذ 25 عامًا تقريبًا، وكان آخر أعمالها مسلسل «سنوات الشقاء والحب» الذي عُرض عام 1998، بطولة نيللي، وصلاح السعدني، وخيرية أحمد، وفادية عبد الغني، وعبد الله فرغلي وآخرين، وهو من تأليف إحسان عبد القدوس، وإخراج أشرف فهمي.

الفنانة سلوى محمود، من مواليد عام 1930 وكان والدها طبيباً وأرادها أن تلتحق بكلية الطب، ولكنها حصلت على دبلوم تجارة ثم درست التمثيل بمعهد التمثيل، وكانت بداية مسيرتها الفنية من خلال االتحاق بفرقة الريحاني ثم انتقلت للعمل بفرقة إسماعيل ياسين، بينما كان أول أدوارها عام 1956 من خلال المشاركة بأفلام «دعوة المظلوم، أرضنا الخضراء، شياطين الجو»، لتتوالى أعمالها بعد ذلك ما بين السينما والتليفزيون حتى أواخر التسعينيات؛ ومن أبرز أعمالها «الباطنية، ارحم حبي، الوعد الحق».