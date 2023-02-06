«الخارجية» تتابع أوضاع المصريين في تركيا وسوريا بعد الزلزال

صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن القطاع القنصلي بالوزارة يجري اتصالات على مدار الساعة مع سفارتي جمهورية مصر العربية بكل من أنقرة ودمشق للوقوف على أوضاع المصريين عقب الزلزال المدمر الذي أصاب البلدين.

مصر تتابع الرعايا في أنقرة ودمشق

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن سفارتي مصر في أنقرة ودمشق تتابعان التواصل مع وزارتي خارجية البلدين والسلطات المحلية للاطمئنان على أوضاع المصريين في البلدين، وجرى تخصيص أرقام الهواتف التالية للإبلاغ عن أية حالات إصابة أو طلب المساعدة: «السفارة في أنقرة 00905497695566»، «السفارة في دمشق 00963112144886 - 00963112144885».

ووقع صباح اليوم الإثنين، زلزال قوي في تركيا وسوريا وتسبب في ارتدادات بمصر والكويت وبعض دول الخليج، ووصل عدد ضحايا تركيا إلى 1499 شخصا، فيما سجل 900 قتيل في سوريا وسط تدخل الصليب الأحمر العاجل.