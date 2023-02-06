اتفاقية تعاون بين مصر والمغرب لتبادل الخبرات في مجال الاقتصاد الأزرق

شارك الدكتور عمرو زكريا حموده رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد في الإصدار السادس من مؤتمر الاقتصاد الأزرق للعلوم، بمدينة اغادير بالمغرب تحت شعار «الاقتصاد الأزرق: محادثات العلوم مع أصحاب المصلحة من دول العالم»، بناء على دعوة من المعهد الوطني للبحث فى الصيد البحري بالمغرب

علوم المحيطات

حضر هذا المؤتمر 20 وزيرًا من عدة دول أوروبية وأفريقية من بينهم الدكتور السيد مرزوق القصير وزير الزراعة المصري، إذ جؤى إجراء عدد من الحوارات واللقاءات الهادفة مع الجهات المعنية وأصحاب المصالح في مجال علوم المحيطات لوضع توصيات قابلة للتنفيذ والتطبيق من خلال التفاعل بين عمليات الصيد وتربية الأحياء المائية الجديدة والمستقرة، والأوساط الأكاديمية والحكومية، وكذلك كيفية تطويرالقطاعين العام والخاص لتلبية إحتياجات العلم والمجتمع فى مجال الاقتصاد الأزرق.

وجاء على هامش المؤتمر توقيع بروتوكول علمي بحثي فى مجالات مشتركة بحثية بين المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بمصر و المعهد الوطني للبحث فى الصيد البحري بالمغرب لما لذلك من خطوة جيدة للتعاون الطيب والمثمر بين البلدين.

تبادل الخبرات

ويهدف البروتوكول إلى تبادل الخبرات في مجال الإقتصاد الأزرق من خلال ورش العمل والتدريب المشترك على سفن الأبحاث وتبادل التكنولوجيا بين الطرفين.

وقام الدكتور عمرو زكري، إجراء العديد من المقابلات على مدار 4 أيام ماضية مع رؤساء المعاهد الأفريقية، وكذا مع رئيس اللجنة الدولية لعلوم المحيطات بأفريقيا لتعزيز أوجه التعاون المشترك حيث تم الاتفاق على تدريب الافارقة بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بالمعامل والسفن البحثية للمعهد.