الجالية المصرية بتركيا: نشارك في التبرع بالدماء وعمليات إنقاذ مصابي الزلزال

أكد نادر فتوح، مدير المكتب الإعلامي للجالية المصرية في تركيا، إن هناك إقبالا كبيرا من الجاليات العربية، خاصةً المصريين، على المستشفيات للتبرع بالدم أو المشاركة في عمليات الإنقاذ مع الجهات المختصة التي تقوم بعملية الإنقاذ في تركيا بعد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا اليوم وخلف مئات الضحايا.

جميع المقيمين في الدولتين شعروا بحدوث الزلزال

وأضاف «فتوح»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، ويعرض على شاشة «صدى البلد»، أن زلزال اليوم من أكبر الهزات التي ضربت دولتي تركيا وسوريا خلال الفترة الماضية، فجميع المقيمين في الدولتين شعروا بحدوث الزلزال، بالإضافة إلى بعض الدول المجاورة في المنطقة.

10 ولايات تركية بجانب بعض المدن السورية شهدت انهيار تام

وأوضح مدير المكتب الإعلامي للجالية المصرية في تركيا، أن هناك 10 ولايات تركية بجانب بعض المدن السورية شهدت انهيار تام لعدد من المباني، حيث هناك أكثر من 3731 مبني منهار جراء الزلزال الذي ضرب تركيا اليوم، مؤكدًا أنه لا توجد أي حالة وفاة لأي مواطن مصري.