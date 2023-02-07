إلغاء امتحان طالبة «السلوم» وعام رسوب لطالب مدرسة الرنيسانس للغش في مطروح

كشف عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، عن نتائج التحقيقات، التي جاءت عقب تحويل واقعة ضبط طالبة بالصف الثالث الإعدادي في لجنة السلوم للتعليم الأساسي، بحوزتها كراسة خاصة بمادة العلوم أثناء أداء الامتحان في المادة يوم الاثنين 23 يناير المنصرم، كذلك واقعة ضبط طالب بالصف الثالث الاعدادي بلجنة مدرسة الرنيسانس الخاصة، يصور امتحان مادة الدراسات الاجتماعية يوم الثلاثاء 24 يناير الماضي، والغش باستخدام الهاتف المحمول الخاص به أثناء أداء الامتحان.

الغاء امتحان ورسوب ومجازات معلمين

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح، في بيان لها، أن نتيجة التحقيقات جاءت على النحو التالي، إلغاء امتحان طالبة بالصف الثالث الإعدادي بلجنة مدرسة السلوم للتعليم الأساسي في مادة العلوم للفصل الدراسي الأول، لثبوت وجود كراسة خاصة بالمادة على الديسك الخاص بها أثناء أداء الامتحان يوم الاثنين 23 يناير الماضي، استنادا للقرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018 المادة الرابعة بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه.

وأضاف البيان: كما جرى إلغاء امتحان طالب الصف الثالث الاعدادي بلجنة مدرسة الرنيسانس الخاصة، واعتبار العام الدراسي 2022/ 2023 عام رسوب، وذلك لتصويره امتحان مادة الدراسات الاجتماعية يوم الثلاثاء 24 يناير الماضي والغش من الموبايل الخاص به، مخالفا للقرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018، وخصم 3 أيام من راتب 4 معلمين، وإنذار لمعلم للتقصير في العمل وعدم تحري الدقة ومخالفة القرارات المنظمة لأعمال الامتحانات.

تطبيق القانون واللوائح

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إنه جري تطبيق القانون واللوائح عقب إحالة الواقعتين للتحقيق، وقامت الشؤون القانونية بإدارتي السلوم ومطروح التعليمية بإعمال شئونهما والتحقيق الفوري مع الطالبين وملاحظي اللجنتين بخصوص وقائع الغش المذكورة أعلاه، وجاءت نتائج التحقيق بما تم ذكره، وذلك وفق اللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والخاصة بالآثار المترتبة على الغش في الامتحان، كذلك حيازة الهاتف المحمول في الإمتحانات العامة والمحلية وتصوير ونشر الامتحان على وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية، التي تساعد على الغش أثناء الامتحان.