حبس طالب متهم بترويع المارة بـ«كلاب غير مرخصة» في القاهرة 4 أيام

أمرت جهات التحقيق بحبس المتهم بترويع المارة بواسطة كلاب، وإصابة طفل في القاهرة 4 أيام على ذمة التحقيق، وطالبت بسرعة إجراء التحريات بالواقعة.

تفاصيل البلاغ

تعود تفاصيل الواقعة لوصول بلاغ لقسم شرطة بدر بالقاهرة، من أحد المواطنين، بعد تداول فيديو لقيام أحد الأشخاص بترويع المارة بواسطة الكلاب.

بالفحص واجراء التحريات تم سؤال هوية القائم بنشر الفيديو، وقرر أنه اثناء سير نجله بالمنطقة فوجئ بهجوم كلب عليه، ونتج عن ذلك إصابته بجرح.

عقب تقنين الإجراءات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة طالب، وتم ضبطه وبحوزته كلبين «دون ترخيص»، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بها وتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضده.

العقوبة المتوقعة للمتهم

وحول عقوبة الإصابة والجرح العمد للأحداث، شرح الخبير القانوني سمير عبدالعظيم المحامي بالنقض، تفاصيل العقوبة إذ نصت المادة 240 من قانون العقوبات على «أن كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص، فيحكم عليه بالأشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين» .

وقال عبد العظيم إنّ المادة 244 من قانون العقوبات، أشارت إلى أنه إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أي أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى، تكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكب أي منها تنفيذًا لغرض إرهابي.