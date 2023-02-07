ضبط متهم بسرقة 14 نافذة ألوميتال من عقار في القاهرة

كشفت الأجهزة الامنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة، من أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الغربية، باكتشافه سرقة 14 نافذة ألوميتال من عقار تحت الإنشاء كائن بدائرة القسم ملكه، ولم يتهم أحد بالسرقة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، أمكن التوصل إلى أنّ وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وبيع المسروقات لعميله سيئ النية، تبيّن أنّه عامل خردة مقيم بمحافظة أسيوط، وتم بإرشاده ضبط الأخير والمسروقات المستولى عليها، واتخذت الإجراءات القانونية.