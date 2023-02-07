ضبط 245 كيلو مخدرات وتنفيذ 81584 حكما قضائيا خلال 24 ساعة

وجّهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية.

أبرز النتائج

وحسب بيان وزارة الداخلية، جرى ضبط 430 قضية مواد مخدرة بإجمالي 473 متهما، ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت 127,806 كيلو جرام، وكمية من مخدر البانجو وزنت 76,420 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 20,275 كيلو جرام، وكمية من مخدر الاستروكس وزنت 10,395 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيدرو وزنت 3 كيلو جرامات، وكمية من مخدر الشابو وزنت 4,840 كيلو جرام، وكمية من مخدر الآيس وزنت 1,880 كيلو جرام، وكمية من مخدر البودر وزنت 1,683 كيلو جرام، وكمية من مخدر الأفيون وزنت 360 جراما، و3171 قرصا مخدرا.

وفي مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، جرى ضبط 184 قطعة سلاح ناري بحوزة 161 متهما، وتنفيذ 81584 حكما قضائيا متنوعا، وضبط تشكيل عصابي ضم 5 متهمين بارتكاب حادثين.

وأسفرت الحملات عن ضبط 28 متهما هاربا، وضبط 18 متهما بأعمال البلطجة، وضبط 237 دراجة نارية مخالفة، وضبط 24730 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 50 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبيّن إيجابية 7 منهم، واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.