الطقس السيئ يحطم سيارة «جرجس» قبل بيعها لعلاج ابنته.. صدمتان في 5 دقائق

قصة مأساوية عاشتها أسرة من محافظة الإسكندرية، بطلها رب الأسرة «جرجس منير» 32 سنة، الذي استقبل ابنته الأولى منذ عدة أشهر، وفوجئ بإصابتها بعيب خلقي في القلب، إذ ولدت دون صمام رئوي، فقرر أن يبيع سيارته لكي ينفق على علاجها، إلا أنه بالأمس، سقطت عليها شجرة كبيرة بسبب الطقس المتقلب، وحطمتها بشكل تام.

رغب في بيع سيارته لعلاج ابنته

«ضربتان في الرأس» هكذا شعر الشاب السكندري، حين أتاه خبر من الطبيب أن عملية ابنته يصعب عملها في مصر، وأن الحلول البديلة هي عمل قسطرة استكشافية مع إمكانية تركيب دعامة لها، وحين أبلغه بالمبلغ المطلوب في العملية فكر في بيع سيارته التي يعمل بها مندوب شحن في إحدى الشركات، ليأتي له خبر تحطمها، فتلقى ضربتين في أقل من 5 دقائق.

الحالة الصحية لابنته

ويقول جرجس لـ«الوطن»، أن ابنته صاحبة الـ5 أشهر حاليًا، ولدت دون صمام رئوي في القلب وقد انتقل بها لأكثر من مستشفى حكومي نظرا لارتفاع تكلفة العملية التي لا يقدر عليها أحدثها أحد مستشفيات الأطفال في القاهرة حيث تم حجزها 14 يوما، ولم يتم إجراء العملية ورحل على مسؤوليته دون جدوى.

وأوضح أنه عاد إلى الإسكندرية ليستشير أطباء كبار في القلب وقيل له إنه لا يمكن إجراء تلك العملية في مصر، وإن الحل قسطرة استكشافية وحينها قد يجدون القدرة في وضع دعامة لها.

تفكير جرجس كان في بيع سيارته لسداد عملية ابنته إلا أن الطبيعة المتمثلة في طقس الإسكندرية حالت دون ذلك بتحطم السيارة.

أمل جرجس

يبقى أمل جرجس حالياً في إجراء العملية داخل مستشفى حكومي، حيث أكد الأطباء له أن المستشفيات الجامعية على رأسها مستشفى سموحة الجامعي التي تجري في الوقت الراهن عمليات القلب للأطفال مجانا تعد واحدة من أفضل المستشفيات على مستوى الجمهورية وتملك إمكانيات كبرى.

استغاثة لعلاج ابنته الصغيرة في مستشفى سموحة الجامعي

واستعوض الشاب السكندري، الله فيما حدث في سيارته مطالبا فقط أن يتم إنقاذ ابنته من شبح الموت الذي يلاحقها بسبب هذا العيب الخلقي، قبل فوات الأوان.