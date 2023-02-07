نقيب السياحيين: زيادة أعداد الوفود الأجنبية 3 أضعاف في الموسم الشتوي

تسير مصر بخطى ثابتة لتذليل الصعاب في الملفات كافة في ظل الأزمة العالمية الراهنة، ومن بين هذه الملفات قطاع السياحة، كونه أحد أهم روافد الدخل القومي، ويشمل العديد من فرص العمل للشباب، من خلال استراتيجية متكاملة لتحقيق نقلة نوعية للسياحة، تحقيقًا لرؤية مصر 2030، منوهًا بأن مصر استقبلت 3 أضعاف أعداد السائحين في الموسم الشتوي الحالي، مقارنة بالموسم الماضي.

وقال الدكتور باسم حلقة نقيب السياحيين، إن مصر حظيت بنسبة كبيرة من الوفود السياحية خلال الموسم الشتوي الحالي، خاصة السياح من منطقتي غرب وشمال أوروبا.

جو معتدل بمصر طوال العام

وأضاف «حلقة»، في حوار على فضائية النيل للأخبار، أن مصر تتميز بطقس معتدل طوال العام، فأشعة الشمس لا تنقطع عنها طوال أيام العام، سواء في فصلي الشتاء أو الصيف، كما أنها تحظى بطقس دافئ طوال فصل الشتاء مقارنة بالدول الأوروبية، خاصة مع ظهور أزمة الطاقة الناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية، وما ترتب عليها من خلافات بين روسيا والاتحاد الأوروبي.

أزمة الطاقة بأوروبا دفعت السياح إلى قضاء الشتاء في الدول الدافئة

وأوضح نقيب السياحيين، أن أزمة الطاقة بأوروبا دفعت السياح إلى التخطيط لقضاء أطول فترة من الشتاء في الدول الدافئة ومن بينها مصر، هربًا من الشتاء القارس في أوروبا، مؤكدًا أن مصر هذا الشتاء من أهم 5 وجهات عالمية على مستوى العالم في السياحة الشتوية، وهو ما جعل مصر تستقبل العديد من الرحلات المباشرة للغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم، وأيضًا رحلات أخرى إلى الأقصر واسوان، والقاهرة من خلال مطار «سفنكس الجديد».