سفارة جمهورية سريلانكا بالقاهرة تحتفل بذكرى يوم الاستقلال الخامس والسبعين

نظمت سفارة سيريلانكا لدى القاهرة، احتفالية بمناسبة الذكرى الـ75 على استقلالها.

وقال ماريموتو كارباريا، إن السفارة تحتفل اليوم باليوم الوطني الـ75 بدوبة سيريلانكا وسط أصدقائنا المصريين، والذي يتزامن مع الاحتفال بمرور 66 عاما على إقامة علاقات دبلوماسية بين مصر وسيرلانكا، متمنيًا مزيدا من الازدهار في العلاقات بين البلدين.

جاء ذلك في احتفالية ضخمة شارك فيها كوكبة من المسؤولين وكبار الدولة المصرية، وعدد من السفراء.

عمق تاريخي بين مصر وسيريلانكا

وأعرب السفير أيمن كامل، مساعد وزير الخارجية للشؤون الآسيوية، في حديثه بتقرير مذاع على فضائية النيل للأخبار، عن سعادته بمشاركة دولة سيرلانكا الصديقة بالعيد القومي، وبمرور 75 عاما على ذكرى الاستقلال، موضحا: «نحتفل في نفس الوقت بمرور 66 عاما على العلاقات الدبلوماسية الثنائية بين مصر وسيرلانكا»، مشيرًا إلى أهمية المناسبة والعمق التاريخي للعلاقات ما بين البلدين.

كما أوضح السفير محمد العرابي، رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية، أن سيرلانكا دولة صديقة لمصر، وتقف بجانبها في كل المواقف السياسية منذ القدم، كما أنها لم تتخذ أي موقف ضد السياسة أو التوجهات المصرية.