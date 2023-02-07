الكشف على 1188 مريضا خلال قافلة طبيبة في برج العرب بالإسكندرية 

نظمت مديرية الشؤون الصحية في الإسكندرية، بالتعاون مع إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة، قافلة علاجية بقرية أبو صير في برج العرب، يومي الأحد والاثنين، في إطار مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة».

10 عيادات طبية

وأوضحت الدكتورة أميرة طهيو، وكيل وزارة الصحة في الإسكندرية، أن القافلة ضمت 10 عيادات طبية في تخصصات الجراحة، والأطفال، والباطنة، والنساء، والمسالك البولية، والعظام والأمراض الصدرية وتنظيم الأسرة، والجلدية والتناسلية، والأسنان، وشارك فيها 63 عضوا من العاملين بالمديرية والوحدات التابعة لها، ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال، علاوة على سائقي العيادات المتنقلة التابعين للإدارة العامة للقوافل العلاجية بوزارة الصحة.

وأشارت إلى أنه جرى خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على 1188 مريضا من أهالي القرية، وصرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل 17 حالة إلى المستشفيات الحكومية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى، واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

إجراء 270 تحليلا طبيا

وبحسب بيان مديرية الشئون الصحية في الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، قالت الدكتورة رشا مسامير، منسقة القوافل العلاجية بالمحافظة، إنه جرى خلال يومي العمل إجراء 270 تحليلا طبيا بمعمل الدم بالقافلة، و201 تحليلا بمعمل الطفيليات، و11 أشعة سينية، علاوة على فحص 54 من مرافقي المرضى، بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر.

كما أجرت القافلة التثقيف الصحي لـ733 مواطنا من أهالي القرية، في عدد من الموضوعات الصحية.