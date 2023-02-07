وليد طوغان يكتب: منتدى يواصل الرسالة بنجاح

للنجاح معايير وأشكال وأوجه.. لا يأتي النجاح بالساهل، ولا تترتب المعايير عشوائية، أساس النجاح في التعامل مع الواقع.. على أساس الواقع.

النجاح رسالة.. والرسالات أهداف شاملة.

هذه الدورة يستمر منتدى شباب العالم في تقديم رسالته.. على طريقته، كثيرا ما تحتم الظروف تعاملات غير تقليدية.. طبقا للواقع ومقتضياته.

تنبع الحلول فى الأذهان.. من قدرة الأذهان على استيعاب الظرف.. والمحيط.

يكمل منتدى الشباب هذا العام دورته وفق محددات وأسس مهام نشأ من أجلها.. ودعمه فيها رئيس الدولة، وتكاتف فيها مع شباب العالم لانزالها على أرض الواقع بالتطبيق.

هذه الدورة يستمر منتدى شباب العالم فى تقديم رسالته.. على طريقته.. كثيرا ما تحتم الظروف تعاملات غير تقليدية.. طبقا للواقع ومقتضياته.

ردود أفعال وأصداء واسعة لقرار ادارة المنتدى.

على الأرض فتح المنتدى، من خلال 4 دورات سابقة، ألوف التفاصيل لمئات القضايا بالنقاش والبحث والتداول.

حقق المنتدى مكاسب على مستويات عدة.

جاء قرار هذا العام، خطوة جديدة مبتكرة على طريق الاستمرار.. وراء قرار ادارة المنتدى فلسفة، أكملها صياغات قرار الادارة بنطاق وأـسلوب عمل المنتدى هذه الدورة.

في هذه الدورة.. فتح المنتدى أبوابه للشغل على الارض بالتنفيذ.. وبين نقاشات لقاضيا كثيرة على اتساعها فى دورات سابقة.. وبين اعتبار هذه الدورة فرصة للانتاج على أرض الواقع، وفقا للاحتياجات.. وحسب المتطلبات.. تكمن فلسفة منتدى شباب فى دفعة غير مسبوقة لشباب مصر والعالم.. للمشاركة فى القرار، والمساهمة فى التنفيذ.

اعتماد «تنفيذية» المنتدى هذا العام، ركزت على تنفيذ حزمة من البرامج والمبادرات، المبادرات تنموية متعددة، والتعاون قائم مع شركاء التنمية، ومؤسسات الدولة.

6 محاور لمبادرات وبرامج هذه الدورة.. تأتي دعم المشروعات الصغيرة وبرامج الأمن الغذائى على رأسها.

فى هذا المحور نطاقات واسعة، ربما أولها ما يتعلق بدعم المزارعين وأصحاب الصناعات، وسط ازمة كوكبية انعكست اثارها على كافة دول العالم.. وبالتالى على الصناع والزراع ورواد الاعمال فى كل دول العالم.

قرارات المنتدى مستمرة فى سياق ووفق اطر ظاهرة واضحة باهداف هى الاخرى غاية فى الوضوح.

أعمال منتدى الشباب ممتدة، متصلة المراحل، دعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة دائما أولوية فى فلسفة المنتدى.

فى ختام النسخة الرابعة من المنتدى العام الماضي، أصدر رئيس الدولة المصرية قرارات منها إعلان 2022 عاما للمجتمع المدني.. إضافة إلى تأسيس حاضنة عالمية لرواد الأعمال والمشروعات الناشئة والصناعات الصغيرة.

التحديات الراهنة التي يعيشها العالم كانت كفيلة بدفع ادارة المنتجى إلى المساهمة الفعالة فى إحداث تغيير تنفيذي ملموس في حياة المواطنين.

وإيمانا بمسؤولية الشباب عن المحيط والإقليم.. وأفريقيا، ستوجه المبادرات والبرامج التنموية جزءا أساسيا من أعمالها إلى افريقيا وبعض الدول العربية.

القرار يعكس وعي وإدراك ادارة المنتدى لمتطلبات المرحلة الراهنة.. في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي يمر بها العالم.

عودة مرة أخرى للاشادات بالمنتدى وأعماله، لاقى القرار الاخير مزيدا من الاشادات على المستوى الدولى.. وعلى مستوى الداخل.. عكس القرار وعى شباب مصرى وطنى مدرك للمسئولية التي أسندت إليه برعاية ودعم رئاسى.

لذلك جاءت كل المخرجات التنفيذية للمنتدى فى دورته غير التقليدية من قائمة اولويات الشباب.. بالتركيز على محاور التنمية ودعم حياة كريمة وتطوير الصناعة ودعم الصحة النفسية.

مبادرات كلها «فى الصميم».. والشراكات الدولية من مؤسسات كبرى مع إشارة المنتدى، تعكس ثقة دولية، وتعكس أيضا ثقة شركاء التنمية فى شباب واعد.. حاز فرصة غير مسبوقة للمشاركة والمساهمة فى البناء والتنمية.. وكان على قدر الفرصة.. والثقة.

( 2 )

يتغير منتدى شباب العالم من عام لآخر، يتقدم للأمام. يثبت بالادلة والبراهين وبفلسفة واضحة محدداته فى العمل.. ومنطلقاته فى المشاركة فى التنمية.

اربعة دورات عددا غير كبير لفعالية دولية، مقارنة بما استطاعت تلك الفعالية الدولية من احداثه من تغيرات فى سياقات مؤسسات ومنظمات ونطاقات عمل الشباب حول العالم.

يكفى ان بداية فكرة المنتدى.. كانت فكرة شبابية لاقت دعم رئاسى، خلال عدة دورات أصبح المنتدى واحد من اكبر المنصات العالمية للتجمعات الشبابية حول العالم من مختلف الثقافات والجنسيات.

نجح المنتدى وبجدارة فى أن يكون له دورا تنفيذيا من خلال عددا من التوصيات التى تحولت الى واقع ملموس.

يمثل الشباب فى مصر فى الفئة العمرية (15- 30).. ما يقترب 30% من تعداد السكان.

تعول الدولة المصرية على هذه النسبة فى المشاركة والمساهمة وخطط التنمية، وضع رئيس الدولة منذ توليه المسؤلية، هذه الفئة بالذات، ضمن سياسة أكبر لإعادة بناء الإنسان، على قائمة أولوياته.

كان تمكين الشباب على رأس القائمة.. والتمكين مفهومه واسع، من أول المشاركة والمساهمة فى التنمية، انتهاء بتاهيل وتدريب الشباب ثم تقلدهم المناصب القيادية والتنفيذية.

فى سبيل تلك الاستراتيجية، اخذت الدولة عدة خطوات لإفساح الطريق للشباب على كل الأصعدة.

أرست الدولة سياسات حقيقية وفعالة انطلاقا من اعتبار الشباب قوة الدولة ومستقبلها، جاءت مؤتمرات الشباب، ثم منتدياته فيها بعد إشارة إلى سياسة فعالة للتعامل مع تلك الكتلة الشبابية بفعالية وبرؤية.

استهدفت الرؤية أحداث التوازن بين اهداف الشباب وبين تحقيق طموحاتهم، حولت سياية الدولة شبابها الى طاقة بناء فى الطريق لمستقبل أفضل.

وضعت الدولة المصرية بدءا من 2014 خارطة طريق للبناء والتنمية على الأصعدة المختلفة، فان تلك الخارطة لم تكن لتتحقق بدون أن يكون للشباب دورا فاعل وحقيقي ومؤثر فى التعامل مع التحديات المختلفة التى يواجهها المجتمع المصرى.

استراتيجية تمكين الشباب غير انها كانت غير مسبوقة، فانها كانت حقيقية وواقعية، كان عبد الفتاح السيسى أول رئيس مصري يدشن جسرا ومنصة للتواصل دوريا مع الشباب المصرى.. ثم الشباب الأفريقي ثم شباب العالم.

كان عبد الفتاح السيسي أول رئيس للدولة المصرية، يدخل الى مؤتمرات ومنتديات الشباب بالورقة والقلم، وهو أول رئيس يضع كل قضايا الدولة، وتفاصيلها على مائدة الشباب.. للتحاور والنقاش.. وابتكار الحلول.

مقابل الثقة الرئاسية، أثبت شباب مصر ورجال الظل القائمين على تمكينه وتدريبه جدارتهم وقدراتهم على التحاور والمشاركة وتقديم ما لديههم من مقترحات وتصورات قابلة للتطبيق.

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على متسويات التمكين ودفع الشباب.. حقق منتدى شباب العالم الكثير، ونحن على اعتاب بدء نسخة المنتدى الخامسة، كان للمنتدى مردوداته ومكاسبه على نطاقات متنوعة.. وعديدة.

سيظل «منتدى شباب العالم»، هو الفعالية الشبابية الدولية الاهم التى خرجت من رحمه منذ النسخة الاولى، افكارا عدة في ملفات عالمية، تحقق منها الكثير، تطور منها الاكثر.

تعددت المكاسب من منتديات الشباب واصداءها، على محور المكاسب السياسية، تفوق منتدى الشباب على نفسه فى التنظيم، بما يتطلب من قدرات للترتيب والتامين.. فى نسخ مختلفة، برسائل لكل من يهمه الامر، باستعادة مصر عافيتها، وقوتها، وقدراتها.. وامنها.

عزز منتدى شباب العالم مكانة مصر ودورها القيادي في مصاف الدول ذات التأثير الدولي الشبابى.. نال المنتدى، عديدا من الاشادات الدولية، ربما على راسها اشادة مجلس حقوق الإنسان الاممى بالتجربة المصرية لتمكين الشباب.

على المستوى الاممى، تم اعتماد المنتدى بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، اشار اعتماد المنتدى بالمجلس الاقتصادى والاجتماعى الى خصوصية منتديات الشباب فى فتح مجالات الحوار بين الشباب.

وفى ظل أوضاع سياسية وأمنية مستقرة فى مصر، وبالتوازى مع إعلان مصر إنهاء حالة الطوارئ لاول مرة ، وصل عدد الراغبين فى المشاركة الى ما يزيد على 500 ألف شاب وشابة من 196 دولة من مختلف القارات.. كلهم سجلوا على الموقع الرسمي للمنتدى فى نسخته الرابعة.. العام الماضى.

وعلى صعيد السياسة ايضا.. كان الاهتمام بشباب الأحزاب السياسية بداية من مشاركتهم في جميع الفعاليات السياسية ونهاية بدعم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كلها كانت عوامل اثارت حماس الشباب.. وصولا الى ان تحولت الكتلة الشبابية تدريجيا إلى مساعى الشراكة في بناء الدولة المصرية.

مقال الكاتب الصحفي، وليد طوغان، رئيس تحرير مجلة صباح الخير.